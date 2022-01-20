«Молдовагаз» обязали срочно расплатиться с Россией

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала компанию «Молдовагаз» срочно расплатиться с российским «Газпромом», средства нужно перевести до конца 20 января, пишут РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный правительством страны.

«"Молдовагаз" обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года "Газпрому" 50 процентов стоимости объема природного газа за январь», — сказано в документе.

«Молдовагазу» авансом поступят средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям в период с январь по март, в общей сложности речь идет о сумме около 26 миллионов долларов. Перевод средств Минфин обеспечит, как только получит документ от Минсоцтруда.

Ранее 20 января парламент Молдавии из-за газового кризиса ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней. Решение связано с рисками остановки поставок газа от российского «Газпрома». Молдавия хотела добиться рассрочки по расчетам за январь, однако российская корпорация пока не согласилась на предложение Кишинева.