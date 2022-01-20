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В Молдавии ввели режим ЧП из-за газового кризиса

Парламент Молдавии ввел режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

Фото: Денис Синяков / Reuters

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за газового кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок», — зачитала проект постановления премьер-министр Наталья Гаврилица.

Спикер парламента Игорь Гросу уточнил, что инициативу поддержали 50 депутатов. Против введения режима ЧП высказались депутаты блока «Коммунисты и социалисты», передает РИА Новости.

В республике ввели режим ЧП из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». Молдавия просит у компании рассрочку по расчетам за январь, однако российская корпорация пока не согласилась на предложение Кишинева.

Противоречия по газовому контракту у Молдавии и «Газпрома» возникли из-за чрезмерного роста цен на природный газ. Кишинев в сентябре продлил контракт с компанией и обязался выплатить долги, однако на оплату текущих январских поставок у «Молдовагаза» денег не хватает.

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Варвара Кошечкина
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