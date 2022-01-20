Объяснено появление Назарбаева после долгого молчания

Cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью «Ленте.ру» объяснил причины появления первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после долгого молчания.

Политолог отметил, что Назарбаев выступил с заявлением в тот момент, когда ситуация в стране в целом стабилизировалась, началось формирование новой вертикали власти и некоторые связанные с первым президентом люди «выпали из этой вертикали».

«Думаю, это основная причина, почему заявление Назарбаева появилось именно сейчас — он таким образом легитимирует решение [президента Касым-Жомарта] Токаева, подтверждает передачу ему полномочий главы Совета безопасности и свой статус пенсионера, то есть человека, который напрямую не вовлечен в управление государством», — заявил Притчин.

Он отметил, что особенность казахстанской политики в том, что там редко выходит наружу информация о происходящих процессах. «Только по отдельным заявлениям и увольнениям людей можно сделать вывод, что да, в элите идет борьба», — отметил эксперт.

18 января Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов в Казахстане выступил с заявлением. Он сказал, что слухи о конфликте в казахстанской элите абсолютно беспочвенны, и поддержал президента Токаева. Экс-глава государства назвал себя пенсионером, который находится на заслуженном отдыхе.

