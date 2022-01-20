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Украинский генерал предложил изменить название страны

Экс-глава СБУ Смешко: правительству следует изменить название страны на Русь-Украина

Фото: РИА Новости

Генерал, бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала «Наш» заявил, что украинскому правительству следует изменить название страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — отметил он. Украинский генерал уточнил, что Русь и Россия — это разные слова «как русский и российский».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил изменить в стране 20 русскоязычных названий населенных пунктов, потому что они не отвечают нормам языка. Языковой омбудсмен уточнил, что речь идет, в частности, о названиях селений Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч.

Марина Совина
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