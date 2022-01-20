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Спорт

Сотрудник российского банка обокрал бывшего легионера РПЛ на миллионы рублей

Сотрудник банка украл со счета бывшего игрока «Динамо» Флореску 4 миллиона рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сотрудник российского банка ВТБ обокрал бывшего игрока московского «Динамо» Георге Флореску. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В 2019 году со счета легионера Российской премьер-лиги (РПЛ) было похищено 60 тысяч евро (примерно 4,3 миллиона рублей по курсу того года). На тот момент футболист уже покинул Россию и выступал за румынский клуб «Университатя».

Об инциденте стало известно только в 2022 году после того, как в полицию обратился один из сотрудников банка. Служба безопасности банка получила сведения о том, что один из работников организации воспользовался конфиденциальной информацией и украл средства со счета. Он был задержан полицией и признал вину. Сообщается, что пострадать могли и другие футболисты.

Помимо «Динамо», в России румынский футболист выступал за «Аланию» и «Торпедо».

24 ноября у российского теннисиста Даниила Медведева украли часы Bovet OttantaSei стоимостью 200 тысяч евро. Аксессуар пропал из раздевалки спортсмена на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Дарья Коршунова
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