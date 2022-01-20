Российского игрока НХЛ наказали за «уродливую игру»

Российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрия Орлова дисквалифицировали на два матча за грубую игру. Об этом сообщается в Twitter NHL Player Safety.

Инцидент произошел в ходе встречи с «Виннипег Джетс». На 14-й минуте третьего периода россиянин ударил коленом соперника Николая Элерса. Нападающий «Виннипега» получил травму. Матч завершился победой «Кэпиталс» в овертайме со счетом 4:3.

Фанаты в Twitter назвали игру россиянина уродливой. По мнению болельщиков, игрок должен понести заслуженное наказание. Однако часть пользователей поддержала хоккеиста и посчитала инцидент случайностью.

Орлов пропустит матчи и будет лишен зарплаты за них. Таким образом, он потеряет 51 тысячу долларов. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам лиги.

В матче против «Виннипега» Орлов забросил одну шайбу и сделал результативный пас. Всего в текущем сезоне 30-летний хоккеист сыграл 38 матчей. Он отметился пятью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.