Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России ответили на слова бывшего посла США о реальной угрозе для Путина

Сенатор Пушков на слова экс-посла США Макфола о президенте Путине: потрясающая глупость
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совфеда Алексей Пушков ответил на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что реальной угрозой для российского президента Владимира Путина является украинская демократия. Он прокомментировал высказывание экс-посла в своем Telegram-канале.

«Потрясающая глупость этого тезиса, повторяемого на все лады в США псевдо-специалистами по России, говорит лишь об одном: об отношении абсолютного большинства граждан России к происходящему на Украине они ничего не знают и знать не хотят, а живут в своих ложных идеологемах, где им удобно и комфортно», — написал сенатор.

По словам Пушкова, в России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. «Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад», — заключил российский сенатор.

Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал реальную угрозу для президента России Владимира Путина. «Украинская демократия сегодня, а не членство Украины в НАТО в каком-то отдаленном будущем, является реальной угрозой для Путина», — написал экс-посол.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме попросили Путина признать ДНР и ЛНР
Пациентам российских больниц предложили предоставить бесплатный интернет
Обнаружен ранее неизвестный механизм защиты от старения
Российская нефть подорожала рекордно за семь лет
Москвич рассказал о проверенном способе переехать из «спальника» в центр
В России ответили на слова бывшего посла США о реальной угрозе для Путина
Главы компаний испугались за свой бизнес из-за глобальной проблемы
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
В Бундестаге заявили о независимости регулятора «Северного потока-2»
Зеленский призвал сенаторов США незамедлительно ввести санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter