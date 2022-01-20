В России ответили на слова бывшего посла США о реальной угрозе для Путина

Член Совфеда Алексей Пушков ответил на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что реальной угрозой для российского президента Владимира Путина является украинская демократия. Он прокомментировал высказывание экс-посла в своем Telegram-канале.

«Потрясающая глупость этого тезиса, повторяемого на все лады в США псевдо-специалистами по России, говорит лишь об одном: об отношении абсолютного большинства граждан России к происходящему на Украине они ничего не знают и знать не хотят, а живут в своих ложных идеологемах, где им удобно и комфортно», — написал сенатор.

По словам Пушкова, в России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. «Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад», — заключил российский сенатор.

Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал реальную угрозу для президента России Владимира Путина. «Украинская демократия сегодня, а не членство Украины в НАТО в каком-то отдаленном будущем, является реальной угрозой для Путина», — написал экс-посол.