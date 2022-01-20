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Бывший посол США в России назвал реальную угрозу для Путина

Экс-посол США в РФ Макфол: украинская демократия является угрозой для президента Путина
Майкл Макфол

Майкл Макфол. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал реальную угрозу для президента России Владимира Путина. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Украинская демократия сегодня, а не членство Украины в НАТО в каком-то отдаленном будущем, является реальной угрозой для Путина», — написал экс-посол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина вряд ли станет членом альянса НАТО в ближайшее время. «Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика, если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии», — пояснил он.

Перед этим в январе депутат Верховной Рады Александр Мережко призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в альянс. По его словам, пока Украина не стала полноправным членом Североатлантического альянса, ей хотелось бы поставить вопрос о гарантиях безопасности от тех стран НАТО, которые готовы ее защищать.

Марина Совина
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