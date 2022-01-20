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Новый глава ОБСЕ заразился коронавирусом

Глава ОБСЕ Збигнев Рау заразился коронавирусом и отменил визиты в Испанию и на Мальту
Збигнев Рау

Збигнев Рау. Фото: Leszek Szymański / Globallookpress.com

Председательствующей в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заразился коронавирусом и был вынужден отменить визиты в Испанию и на Мальту. Соответствующее сообщение опубликовал в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

В ближайшее время польский дипломат будет находиться в изоляции, исполняя свои обязанности в соответствии с предусмотренными для такой ситуации мерами. «Он чувствует себя хорошо и в соответствии с действующими нормами находится в изоляции», - сказано в сообщении.

В ведомстве также указали, что ранее министр трижды прививался от коронавируса.

Ранее в январе Рау пообещал нанести свой первый визит в качестве председателя ОБСЕ на Украину и в Донбасс. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает ТАСС.Отвечая на вопрос, планирует ли он посетить самопровозглашенные республики, Рау заявил, что в первую очередь собирается приехать на Украину и в Донбасс. Он подчеркнул, что хочет «на месте исследовать, какая там ситуация».

Марина Совина
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