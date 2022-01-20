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Байден пожаловался на мешающих работать республиканцев

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы мешают работать его администрации
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции пожаловался, что позиция республиканцев заключается в том, чтобы мешать работать его администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не представлял, что они будут настолько тормозить усилия. Будто самая важная вещь — это то, что президент Байден не доводит дела до конца. Подумайте: зачем нужны республиканцы?», — заявил глава Белого дома. При этом он отметил, что сам, воплощая в жизнь планы, ясно дает понять американцам, зачем нужна демократическая партия.

В ноябре 2021 года Джо Байден раскритиковал сенаторов-республиканцев, блокирующих законопроект о реформах избирательного права в стране, и призвал провести голосование. Политики от Республиканкой партии уже трижды блокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта об изменениях в избирательной системе, в том числе о расширении возможностей для регистрации избирателей, голосования по почте и досрочного голосования.

Марина Совина
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