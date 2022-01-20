Названо условие ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Названо условие ухода нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает AS.

Роналду может покинуть английский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Он намерен побить рекорд бывшего игрока мадридского «Реала» Франсиско Хенто, выигрывавшего турнир шесть раз. Никому из футболистов еще не удалось повторить это достижение.

14 января Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет. Он заявил, что хочет остаться в футболе и пытается понять, как долго сможет играть. Роналду отметил, что его ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего.

Роналду перешел в МЮ из туринского «Ювентуса» в августе 2021 года. До этого он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов. В составе МЮ португалец становился чемпионом в сезоне-2007/2008. С 2014 по 2018 год он четырежды выигрывал турнир вместе с «Реалом».