Никас Сафронов рассказал о вызванных соседством с Бондарчуком неудобствах

Художник Никас Сафронов пострадал от неудобств, вызванных соседством с режиссером Федором Бондарчуком и его возлюбленной, актрисой Паулиной Андреевой. Живописец рассказал в интервью изданию «Собеседник», что шум от ремонта в жилье звездной пары вынудил его временно переехать в мастерскую.

По словам Сафронова, Бондарчук и Андреева поселились на этаж ниже него в аналогичной квартире, а строительные работы на территории их недвижимости длились около двух лет. Однако живописец отметил, что это единственные хлопоты, которые доставили ему соседи. В остальном они милые и приятные люди, которые не устраивают шумных вечеринок и практически не бывают дома.

Дом, где живут Сафронов, Бондарчук и Андреева, расположен в центре Москвы и был построен по инициативе режиссера Константина Станиславского для артистов МХАТа. Здание спроектировал архитектор Алексей Щусев, среди его известных работ — Мавзолей, здание Казанского вокзала и гостиницы «Москва».

Осенью Никас Сафронов пожаловался на разбитую дверь в принадлежащем ему пентхаусе в Брюсовом переулке. Представители художника обвинили в порче имущества одного из его соседей. Предполагаемой причиной случившегося журналисты назвали слишком шумные вечеринки Сафронова, которые мешали спокойной жизни проживающих рядом людей.