Никас Сафронов пожаловался на разбитую дверь пентхауса

Стеклянную дверь, ведущую в мансарду пентхауса известного российского художника Никаса Сафронова, утром 1 ноября обнаружили разбитой, пишет РЕН.ТВ. Представители художника обвиняют в порче имущества его соседа, некого Алексея И.

Сафронов уже подал жалобу в полицию. Стеклянная мансарда появилась над пентхаусом художника в доме в Брюсовом переулке несколько лет назад. Там располагается домашняя студия Сафронова.

Причины инцидента до сих пор не установлены, однако СМИ несколько раз писали, что соседи Сафронова на протяжении нескольких лет выражают недовольство его мансардой. Живущим рядом москвичам не нравилось, что художник устраивал в своем пентхаусе слишком шумные вечеринки и жарил шашлыки на мангале. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.

Зимой Сафронов поделился сведениями о своих тратах на оплату коммунальных услуг. Художник сообщил, что ему приходится оплачивать счета за несколько объектов недвижимости. Оплату ЖКХ Сафронов поручает своей помощнице. По словам художника, в месяц расходы на электроэнергию могут достигать 24 тысяч рублей, так как в его студии постоянно горит свет.

Известность Никасу Сафронов принесли портреты знаменитостей в царственных антуражах. Картины художника есть в коллекциях Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, а также в частных собраниях. В мае 2021 году Сафронову присвоили звание народного художника России. Его удостоили отличием «За большие заслуги в области изобразительного искусства».

