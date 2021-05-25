Никаса Сафронова обвинили в удерживании брата из-за квартиры

Неизвестная женщина обвинила российского художника Никаса Сафронова в удерживании его старшего брата Анатолия в психиатрической лечебнице. Он якобы пошел на такой шаг из-за квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

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Женщина не стала называть свое имя, представившись гражданской женой Анатолия. Она отметила, что возлюбленный пропал в середине апреля 2021 года — мужчина позвонил ей и рассказал о визите брата. Вскоре неизвестная вернулась домой и заметила новые замки в двери. Анатолия в квартире не было. Женщина обратилась в правоохранительные органы, однако по-прежнему не знает, где находится мужчина. По ее словам, художник держит родственника «в какой-то темнице».

Причиной пропажи женщина назвала конфликт братьев из-за квартиры в центре Москве. В 2009 году родственники якобы подписали договор мены. Неизвестная утверждает, что в октябре 2020 года художник решил присвоить квартиру брата и втайне расторг договор. Вскоре Анатолий узнал о случившемся и решил бороться за недвижимость.

Сафронов прокомментировал обвинения в свой адрес, отметив, что часто навещает своих братьев и сестру. Он заявил, что родственники проживают одни. «Знаете, бывают люди корыстные, бывают душевнобольные, кто-то хочет прославиться, кто-то — денег, кто-то просто хочет устроить свою личную жизнь. Поскольку я всего лишь безобидный художник, а не силовик, не бандит, не чиновник, мое имя приходит таким людям в голову чаще, чем имена сильных мира сего», — заключил Сафронов.

В феврале 2021 года Сафронов рассказал о своих тратах на коммунальные услуги. Художник оплачивает счета за себя и своих братьев. Каждый месяц на электроэнергию у него уходило более 20 тысяч рублей. По словам Сафронова, в стране действует лояльная система оплаты коммуналки, а собственников не выселяют за просроченный платежи.