Никас Сафронов пожаловался на домогательства богатой клиентки

Известный российский художник Никас Сафронов пожаловался на домогательства от богатой клиентки. Он рассказал, что женщина с момента знакомства стала проявлять к нему недвусмысленные знаки внимания, пишет «Экспресс-газета».

65-летний живописец отметил, что к нему обратился состоятельный предприниматель из Швейцарии и попросил написать портрет его жены. Та пожелала позировать обнаженной только Сафронову.

«То руку положит чуть ниже живота, то смотрит пристально в глаза, но пройдет мимо и как бы невзначай нежно заденет меня. В итоге она столь сильно раскрепостилась, что стала меня домогаться — просто прямым текстом заявила, что хочет со мной переспать», — поделился художник.

Писать портрет клиентки Сафронов не стал, он вернул деньги мужу, а настойчивая поклонница еще долго писала ему и звонила. Живописец добавил, что не воспринимал ее как романтический объект, не было симпатии и «химии», кроме того, он счел неэтичным интимные отношения с натурщицей.

Ранее Сафронов рассказал про секс с певицей Натальей Ветлицкой. Они познакомились на вечеринке, и художник был «готов искуситься». По его словам, артистка тогда употребляла наркотики. После пары встреч их интимные отношения прекратились.