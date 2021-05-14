Никас Сафронов подарил российскому губернатору портрет Путина

Художник Никас Сафронов подарил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву портрет президента России Владимира Путина. Картину он вручил во время открытия выставки «О чем молчат картины» в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

По словам живописца, такой же портрет он дарил и российскому лидеру, а министр иностранных дел Сергей Лавров заказал 650 копий, чтобы обеспечить ими все посольства страны и консульства мира. «Владимир Владимирович мне после этого позвонил и сказал, что ему очень понравилось, это было много лет назад», — отметил художник.

Ранее Сафронов пожаловался на домогательства от богатой клиентки. Он рассказал, что женщина с момента знакомства стала проявлять к нему недвусмысленные знаки внимания. Писать портрет клиентки Сафронов отказался, вернул деньги мужу, а настойчивая поклонница еще долго писала ему и звонила.