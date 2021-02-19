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Никас Сафронов рассказал о тратах на услуги ЖКХ

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Никас Сафронов
Никас Сафронов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский художник Никас Сафронов рассказал о своих тратах на оплату коммунальных услуг. Он отметил, что оплачивает счета сразу за несколько объектов недвижимости. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

По словам Сафронова, он поручает оплату счетов за услуги ЖКХ своей помощнице. В месяц за электроэнергию у художника затраты доходят до 24 тысячи рублей, так как в его студии постоянно горит свет. Сафронов отметил, что платит за ЖКУ не только в своих владениях.

«Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно», — пояснил художник.

Сафронов подчеркнул, что в России функционирует лояльная система оплаты коммуналки и службы не выселяют владельцев жилплощади за просроченные платежи. Однако художник обратил внимание, что рано или поздно приходится вносить оплату, что сложно делать пенсионерам, у которых небольшие пенсии.

Ранее в феврале о тратах на оплату коммунальных услуг рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что каждый месяц платит за ЖКУ почти 70 тысяч рублей, из которых 20 тысяч идут на оплату электроэнергии. По словам продюсера, он также отдает определенные суммы за интернет и уборку территории.

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