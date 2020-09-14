Никас Сафронов решил купить новый замок

Российский художник Никас Сафронов в связи с падением цен на элитную недвижимость решил купить новый замок. Старый, который художник приобрел несколько лет назад, стал непригодным для жилья. Об этом пишет «Собеседник».

Изначально Сафронов не собирался покупать замок в Великобритании, но, узнав о распродаже в Шотландии, передумал. Старинный особняк The Elms («Вязы») XIX века продавали на аукционе всего лишь за один фунт стерлингов, однако будущего собственника обязали отреставрировать аварийное здание.

Материалы по теме Уж лучше вы к нам Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка? Островок безопасности Богачи захотели жить в плавучих городах. Это шанс спастись от чиновников и катастроф

«Я подумал, что замок в Шотландии сможет сплотить моих детей и стать для них родовым гнездом. Один мой сын живет в Вильнюсе, другой — в Лондоне, трое — в Москве. Шестой — Ландин, — недавно переехал из Австралии в Шотландию. Я предполагал, что именно он будет присматривать за замком, станет его управляющим», — поделился художник.

Но желающих приобрести объект оказалось немало. Когда стоимость недвижимости на аукционе перевалила за 100 тысяч фунтов, Сафронов решил выйти из игры. По его словам, он не рассчитывал на большие траты, к тому же пришлось бы много тратиться на оформление разрешительных документов.

Как говорит художник, в Великобритании есть еще несколько привлекательных вариантов. «Замки на самом деле не такие дорогие, как кажется. Моя квартира, в которой я живу в Москве, стоит гораздо дороже. Но я понимаю, что одной покупкой дело не обойдется. Нужны солидные вливания, в первую очередь на ремонт и содержание поместья. У нас у всех из-за пандемии заработки упали. А я продолжаю другим помогать: большие суммы трачу на благотворительность, поддержку своих братьев, сестер, детей. Но замок я все-таки куплю», — рассказал Сафронов.

Однако художник не планирует переезжать за границу: Россия — его родина и любимейшая страна. Сафронов поделился, что мог уже не раз эмигрировать, но каждый раз отказывался, поскольку не видит себя ни в одной стране, кроме России.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru