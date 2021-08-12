Никас Сафронов пожаловался на турецких строителей

Известный российский художник Никас Сафронов рассказал о строительстве особняка в турецком городе Аланья и пожаловался на местных рабочих. Подробностями он поделился в интервью изданию «Собеседник».
Сафронов приобрел земельный участок в Турции несколько лет назад, а в 2018 году начал строительство дома. Однако работы продолжаются уже больше двух лет. В затягивании процесса художник обвинил турецких строителей, которые «все делают очень долго». Рабочим помогают дизайнеры и другие специалисты, однако те игнорируют требования владельца.
«Только я подумаю, что строительство подходит к концу, и уже начинаю приглашать друзей на новоселье, как рабочие опять что-то делают не так. В результате мне приходится многое ломать и снова перестраивать. Не знаю, почему так происходит — то ли строители не умеют проводить необходимые мне работы, то ли не понимают, что им говорит переводчик. И такая ситуация повторяется все время. Что отнимает у меня и время, и деньги», — заявил художник.
Сафронов потратил на строительство более 500 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей), однако работы пока не завершены. По прогнозам, в будущем понадобится еще несколько тысяч долларов. Художник предположил, что на потраченные деньги можно было построить два или три дома. В итоге, чтобы завершить процесс в 2021 году, художник отправил в Турцию специалистов из Москвы, которые будут контролировать рабочих.
В феврале 2021 года Сафронов рассказал о своих тратах на оплату коммунальных услуг, отметив, что в России функционирует лояльная система ЖКХ. Художник оплачивает счета в нескольких объектах, в месяц за электроэнергию он тратит до 24 тысяч рублей.