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В Петербурге выявили рекордное с начала пандемии число заболевших COVID-19

В Петербурге за сутки выявили 4753 новых случая коронавируса, это рекорд с начала пандемии

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 4753 новых случая коронавируса, что является рекордом с начала пандемии. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заражений в Северной столице достигло 897 851. За 24 часа в Санкт-Петербурге умерли 60 человек с коронавирусом, общее количество скончавшихся за все время пандемии достигло 29 248.

В России за прошедшие сутки выявили 38 850 новых случаев коронавируса, что является максимумом с 13 ноября 2021 года. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 938 261.

Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев заявил, что Санкт-Петербург приближается к той эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19, когда может потребоваться введение новых ограничительных мер.

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Никита Абрамов
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