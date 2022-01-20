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В Совфеде назвали противников диалога между Россией и США

Сенатор Джабаров: диалогу США и России мешают американские политики в Сенате и в Конгрессе

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Когда на пост президента США пришел Джо Байден, он выразил готовность вести диалог с Россией. Но попытки главы государства улучшить отношения с Москвой вызвали негативную реакцию со стороны Конгресса и Сената. Таких противников диалога США и России назвал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его цитирует Ura.ru.

«По инициативе Байдена был саммит в Женеве в июне, когда наметились варианты начала переговоров по различным стратегическим вопросам. Потом были различные жесткие заявления и по Украине, и санкции он вводил, но особой активности на антироссийском направлении он не проявлял», — сказал сенатор.

По его словам, любой дружественный шаг Байдена в отношении России будет заблокирован американскими органами власти.

Джабаров считает президента США опытным политиком. Байден был знаком с председателем совета министров СССР Алексеем Косыгиным и приезжал в Советский Союз, подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США по-прежнему остаются на «совершенно разных треках». Такая ситуация вызывает беспокойство, считает он. Официальный представитель Кремля подчеркнул важность получения Россией от НАТО юридически обязывающих гарантий невступления Украины в альянс.

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Анастасия Шейкина
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