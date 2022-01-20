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В России заявили о разочаровании Украины обещаниями Байдена

Политолог Тимофеев: Байден разочаровал Киев не слишком жестким заявлениями в адрес РФ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил о разочаровании Украины не слишком жесткими обещаниями президента США Джо Байдена в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе пресс-конференции Джо Байден скорее разочаровал Киев и своих европейских союзников. Ведь, по сути, он объяснил, что санкции будут калиброваться в зависимости от того, что Россия себе позволит в отношении Украины», — отметил политолог.

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По словам Тимофеева, в Европе опасаются того, что Москва воспримет такую позицию Соединенных Штатов как сигнал к действию, хотя это не так. Эксперт указал, что позиция американского лидера разумна, он не стал нагнетать ситуацию, объявив в очередной раз об антироссийских санкциях.

Политолог добавил, что у США есть большое пространство для маневра в контексте санкций против России, и Байден не пугает, а говорит о конкретных ответах на определенные действия.

Тимофеев добавил, что Москва при этом не говорит о шагах, которые предпримет в случае отказа Вашингтона принять предложения по безопасности и недопустимости расширения НАТО, и в этом плане Соединенные Штаты занимают более четкую позицию. Он заключил, что жесткое противостояние маловероятно, поскольку не разрешит накопившиеся проблемы, поэтому стороны будут искать компромисс.

Ранее Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену, если решится на вторжение на Украину. Вашингтон готов применить санкции в случае эскалации конфликта. Американский лидер отметил, что любое перемещение российских вооруженных сил на Украину будет рассматриваться как вторжение и агрессия. Президент США рассказал, что Россию также ждут тяжелые последствия в случае применения невоенных мер против Киева.

Марина Совина
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