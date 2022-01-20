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Apple перестала высоко оценивать Android-смартфоны

Apple снизила размер выкупа за Android-смартфоны при trade-in

Фото: Shutterstock

Apple снизила размер скидки, которую предлагает пользователям с Android-смартфонами при покупке iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты обратили внимание на изменение размера выкупа во время процедуры trade-in. Авторы отметили, что американская компания перестала высоко оценивать Android-смартфоны, которые потребители могут сдать в обмен на скидку при покупке нового iPhone.

Самую большую скидку в интернет-магазине Apple готовы дать за Samsung Galaxy Note 20 Ultra — 405 долларов. Ранее за такой же аппарат предлагали 545 долларов. За сдачу Samsung Galaxy S21 5G можно выручить 260 долларов (вместо прежних 325 долларов), за Samsung Galaxy S10 — 150 долларов вместо 160. По словам специалистов, изменение размера скидки может быть связано с тем, что жизненный цикл описанных телефонов постепенно подходит к концу.

Также Apple скорректировала размер скидки, которую компания готова предложить за определенные модели компьютеров Mac. Например, если раньше обладатели MacBook Pro могли рассчитывать на скидку в размере 1630 долларов, то сейчас Apple может предложить максимум 1415 долларов, iMac — 1320 против 1260 долларов, Mac mini — 800 против 740 долларов.

В декабре аналитики JPMorgan заметили, что новый iPhone SE сможет привлечь в экосистему Apple более миллиарда пользователей Android-смартфонов. Потребители смогут перейти на iPhone, например, с помощью программы trade-in.

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Андрей Ставицкий
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