Мужчина украл работающий светофор с перекрестка и попался

Житель индонезийского города Джокьякарта украл с дороги работающий светофор и попался. Об этом сообщает World of Buzz.

Полиция задержала 27-летнего подозреваемого после того, как получила сообщение о том, что на одном из перекрестков исчез светофор. В доме родственника задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество демонтированных светофоров, которые он пытался продать в интернете.

Представитель полиции Андхика Донни Хендраван заявил, что мужчина похищал светофоры под видом рабочего, который якобы намеревался починить их. Как правило, он совершал хищения ночью. Вещественными доказательствами послужили пикап, гаечный ключ, контроллер для светофора и несколько столбов. Сообщается, что индонезиец похитил светофоры в семи точках города. Продать похищенное он не успел, хотя выставил светофоры в интернете по 4,3 тысячи малазийских ринггитов (80 тысяч рублей) за штуку.

Представитель городского Транспортного агентства Виндарто Кусвандоно заявил, что похищение действующих светофоров поставило под угрозу безопасность на дорогах.

Задержанному предъявлено обвинение в краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские в немецком городе Циттау, земля Саксония, разыскивают грабителей, похитивших с дороги 60 тонн булыжников на 29 тысяч евро (2,5 миллиона рублей). На 300 квадратных метрах мостовой остался только песок.