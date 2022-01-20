США отказались возвращаться к локдаунам из-за COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются возвращаться к лоудаунам на фоне ситуации с распространением нового омикрон-штамма COVID-19. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме по итогам первого года своего президентства. Трансляция ведется на странице Белого дома в Twitter.

«Мы не вернемся к локдаунам. <...> Мы делаем все, что можем, готовимся и к будущим пандемиям. У нас есть инструменты – вакцины, маски, тесты, чтобы спасать жизни», — заявил Байден.

Он отметил, что омикрон, будучи причиной для беспокойства, не является поводом для паники. По словам Байдена, в США от коронавируса привито 75 процентов взрослого населения.

«Это был год проблем, но также и год огромного прогресса. Мы поднялись по числу вакцинированных с 2 миллионов человек, когда я приступил к обязанностям, до 210 миллионов полностью вакцинированных американцев», — сообщил он.

Американский президент добавил, что школы в США также не намерены уходить на дистанционное обучение. Он сообщил, что власти выделили 130 миллиардов долларов на принятие мер по борьбе с распространением нового коронавируса в школах, что позволит их оставить открытыми.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что омикрон-штамм коронавируса заразит практически всех людей, но больший вред он нанесет именно непривитым. По словам врача, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию люди заразятся повторно, но скорее всего перенесут коронавирус в легкой форме и им не потребуется госпитализация. Серьезные последствия омикрон-штамма испытают на себе те, кто не успел или отказался прививаться, считает эксперт.