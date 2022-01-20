Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Законодатели США назвали республики Донбасса террористическими организациями

Конгресс США рассмотрит законопроект о признании ЛНР и ДНР террористическим организациями

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Конгрессе США рассмотрят законопроект о санкциях против России, признающий самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) террористическим организациями. Полный текст предложений опубликовал The Washington Post.

«Любые вооруженные формирования, которые связаны или контролируются с "Донецкой народной республикой" или "Луганской народной республикой", должны быть приравнены к иностранным террористическим организациям», — говорится в одном из пунктов законопроекта. Кроме этих мер, ограничения накладываются на ряд высокопоставленных российских чиновников и членов российского правительства.

Автором новых санкций против России и республик Донбасса выступил республиканец Джим Бэнкс, а сам документ назвали «Законопроектом об ответственности [российского президента Владимира] Путина». Сообщается, что законодатели рассмотрят предложения «для сдерживания России на Украине».

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

Конгресс США ранее не принял пакет мер от сенатора Теда Круза, в котором были предусмотрены санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Конгресс сошелся во мнении, что эти ограничения повредят отношениям Вашингтона и Берлина. В новом проекте больше личных ограничений, в том числе против окружения Путина.

В России члены Государственной Думы от КПРФ 19 января предложили рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР на государственном уровне. В Кремле ответили, что не будут комментировать эту тему до рассмотрения письма Госдумой, а Путин ничего не знает об этой инициативе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году
Пожизненно осужденный россиянин сознался в совершенной в 1998 году серии убийств
ВГТРК оштрафовали из-за БДСМ-сессии в эфире программы «60 минут»
Apple призвала срочно обновить iPhone
Девушка потратила пять миллионов рублей ради внешности Барби
Мужчина на 67 лет отказался от мытья из-за страха быть убитым
Байден рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине
«Челси» попытался выкупить собственного футболиста из аренды и потерпел неудачу
Стало известно об искалечивших полсотни пациентов врачах в роддоме на Кавказе
Законодатели США назвали республики Донбасса террористическими организациями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter