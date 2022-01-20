Законодатели США назвали республики Донбасса террористическими организациями

В Конгрессе США рассмотрят законопроект о санкциях против России, признающий самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) террористическим организациями. Полный текст предложений опубликовал The Washington Post.

«Любые вооруженные формирования, которые связаны или контролируются с "Донецкой народной республикой" или "Луганской народной республикой", должны быть приравнены к иностранным террористическим организациям», — говорится в одном из пунктов законопроекта. Кроме этих мер, ограничения накладываются на ряд высокопоставленных российских чиновников и членов российского правительства.

Автором новых санкций против России и республик Донбасса выступил республиканец Джим Бэнкс, а сам документ назвали «Законопроектом об ответственности [российского президента Владимира] Путина». Сообщается, что законодатели рассмотрят предложения «для сдерживания России на Украине».

Конгресс США ранее не принял пакет мер от сенатора Теда Круза, в котором были предусмотрены санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Конгресс сошелся во мнении, что эти ограничения повредят отношениям Вашингтона и Берлина. В новом проекте больше личных ограничений, в том числе против окружения Путина.

В России члены Государственной Думы от КПРФ 19 января предложили рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР на государственном уровне. В Кремле ответили, что не будут комментировать эту тему до рассмотрения письма Госдумой, а Путин ничего не знает об этой инициативе.