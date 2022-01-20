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Захарова рассказала об особом смысле назначения нового посла в Белоруссии

МИД России: назначение Бориса Грызлова на пост посла в Белоруссии имеет особое значение

Фото: Globallookpress.com

Назначение бывшего председателя Госдумы Бориса Грызлова на пост посла в Белоруссии подчеркивает особое значение, которое власти России придают отношениям с «братской республикой». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, трансляция брифинга ведется в Facebook.

«Борис Вячеславович Грызлов намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца», — рассказала Захарова.

Она пояснила, что общей задачей дипломата и смыслом его работы станет укрепление отношений между двумя странами и народами «по всем направлениям». Самого Грызлова официальный представитель МИД назвала видным политическим и государственным деятелем.

С 2015 года Грызлов был полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. С 2001-го по 2003-й он возглавлял МВД России. Также был председателем Госдумы IV и V созывов.

14 января указ о его назначении на новую должность подписал президент России Владимир Путин. Днем ранее МИД Белоруссии официально согласовал его кандидатуру.

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Михаил Кириллов
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