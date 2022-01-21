Американская летающая батарея получит новую пушку

Группа американских инженеров создала новую пушку для летающей батареи непосредственной поддержки сухопутных войск AC-130. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США получат новую гаубицу калибра 105 миллиметров, сообщает The Drive.

В публикации отмечают, что самолеты AC-130W Stinger II и AC-130J Ghostrider используют гаубицу M102, которую приняли на вооружение в 1964 году. В сухопутных войсках орудие заменили гаубицей M119.

Группа инженеров Военно-морского центра наземных боевых действий Дальгрен работает над созданием новой гаубицы для самолета. Перспективное орудие заменит M102 на самолетах AC-130W и AC-130J.

Сообщается, что в США создали два прототипа новой гаубицы. Представители военно-морских сил отметили, что новое орудие потребует меньше затрат на техническое обслуживание.

В ноябре в США начали испытания новой пушки для перспективного вертолета. Орудие General Dynamics XM915 предназначено для вертолета, который разрабатывают в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

В октябре ВВС США получили прототип лазерной установки Airborne High Energy Laser (AHEL). Лазер предназначен для установки на AC-130J. Мощность установки не превысит 60 киловатт.