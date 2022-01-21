Блинкен заверил Россию в приверженности США дипломатии и диалогу

США привержены разрешению разногласий с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, передает ТАСС.

«Мы все в равной степени привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия, - отметил шеф американской дипломатии. Но мы также обязуемся, если это окажется невозможным и Россия решит продолжить агрессию против Украины, дать единый, быстрый и жесткий ответ», — заявил глава Госдепа.

После переговоров с Лавровым Блинкен также добавил, что если Россия действительно хочет убедить мировое сообщество в том, что у нее нет планов предпринимать агрессивные действия против Украины, ей стоит начать доказывать это на деле — например, отводом войск от границы.

Ранее в Женеве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Диалог закончился раньше запланированного времени и длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США.

