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Блинкен призвал Россию доказать нежелание вторгаться на Украину отводом войск

Блинкен: если РФ хочет убедить мир в нежелании воевать, ей стоит отвести войска от Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon / Reuters

Если Россия действительно хочет убедить мировое сообщество в том, что у нее нет планов предпринимать агрессивные действия против Украины, ей стоит начать доказывать это на деле — например, отводом войск от границы. С таким мнением госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в ходе пресс-конференции, трансляцию публикует Reuters.

По мнению дипломата, Москва должна приступить к деэскалации, отвести войска от границ с Украиной и участвовать в дипломатическом урегулировании проблемы и вести диалог с другими странами.

При этом на своей пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров в Женеве, Лавров напомнил о нежелании России начинать войну с Украиной. Западные и украинские СМИ не раз обвиняли Москву в «подозрительных» перемещениях войск у западных границ, но в ответ российские власти лишь говорили о том, что эти действия не нарушают международных договоренностей и не угрожают Киеву.

Елизавета Наумова
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