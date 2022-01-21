«Роскосмос» запустит две легкие «Ангары» в 2022 году

«Роскосмос» запустит не менее двух легких ракет «Ангары» в 2022 году, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Заявление менеджера передает ТАСС.

«Как вы знаете, испытательные пуски "Ангары" идут уже полным ходом. В декабре проведен очередной пуск. В этом году мы запустим не менее двух легких ракет "Ангара"», — сказал гендиректор, посещая строящийся на месте Цетра Хруничева в Москве Национальный космический центр (НКЦ).

Рогозин добавил, что в госкорпорации надеются на синергетический эффект от взаимодействия студентов вузов, кафедры которых планируется расположить в НКЦ, с инженерами конструкторских бюро «Роскосмоса», которые будут находиться там же.

В декабре 2021 года источник РИА Новости сообщил, что в 2022 Минобороны России планирует запустить с Плесецка три ракеты «Ангара» – две тяжелые («Ангара-А5») и одну легкую («Ангару-1.2»). В октябре 2021 года главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин утверждал, что в 2022 году с космодрома Плесецк планируется запустить четыре ракеты «Ангара» — две легких и две тяжелых.

Единственный раз легкая «Ангара» стартовала в июле 2014 года.