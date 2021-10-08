Россия запустит 4 ракеты «Ангара» в 2022 году

Главком ВКС Суровикин: в 2022 году будет запущено две легких и две тяжелых ракеты «Ангара»

В 2022 году с космодрома Плесецк планируется запустить 4 ракеты «Ангара» — две легких и две тяжелых, передает ТАСС заявление главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергея Суровикина.

По его словам, цель данных стартов — завершение испытаний ракет «Ангара» и начало их серийного выпуска «для выполнения дальнейших задач военного космоса».

Суровикин добавил, что в настоящее время на Плесецке ведется сборка тяжелой «Ангары», дата пуска которой будет определена 20 декабря.

В январе 2021 года Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» вместо сверхтяжелой ракеты «Енисей» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара».

Легкая «Ангара» стартовала один раз — в 2014 году, тяжелая — два, — в 2014-и 2020-м. На разработку носителя ушло, по разным оценкам, от 3 до 5 миллиардов долларов.