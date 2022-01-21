США предостерегли Россию от пересечения границы с Украиной «хоть одним» солдатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от пересечения границы с Украиной, заявив, что переход «хоть одного» российского военного будет означать нападение на Киев. Его слова приводит ТАСС.

«Если российский солдат пресекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину. Будь то хоть один солдат, хоть тысячи», — отметил Блинкен.

Ранее сенатор США Джин Шахин представила инициативу о ленд-лизе для Украины. Она предполагает более простой порядок оказания военной помощи стране для защиты от России. По ее словам, законопроект наделит президента США расширенными полномочиями, которые позволят быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной.

В ходе встречи в январе с американскими сенаторами президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ощущении действенной помощи от США. Он также обратился к делегации с просьбой разработать превентивный пакет санкций против России для противодействия агрессии. Сложившуюся обстановку Зеленский назвал «сложным временем».