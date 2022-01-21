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Опубликовано меню с ценами в столовой Госдумы

В соцсетях появилась фотография с ценами в столовой Государственной Думы

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Пользователи соцсетей опубликовали фотографию меню известной своими низкими ценами столовой Госдумы. Изображение появилось в Telegram-канале «Будни депутата».

В меню от 20 января 2022 года суп-пюре из птицы с гренками стоит 75 рублей, рубленый шницель из говядины обойдется депутату в 140, а оливье — в 90 рублей. Цена винегрета, печеного картофеля и пудинга варьируется в диапазоне от 60 до 95 рублей, а такие пункты «витаминного стола», как помидоры, белокочанная капуста и тертая морковь, обойдутся с 12-35. Менее 50 стоят также отварной рис и пшеничная каша.

Ранее с критикой питания в столовой Государственной Думы выступил депутат от «Единой России» Виталий Милонов. По его словам, пища там напоминает ему «советскую диетстоловую». Сам депутат, по его словам, предпочитает пищу более «энергичную», в текущем рационе столовой парламента ему не хватает убранных оттуда сосисок с горчицей.

В ноябре 2021 года фотографию с ценами из столовой Госдумы выложила депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Внимание пользователей соцсетей привлекли отварные сосиски стоимостью 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей, отварной рис за 33 рубля.

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Роман Кирьянов
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