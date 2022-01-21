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Олимпиада в Китае столкнулась с инфекционной угрозой

«Ъ»: проникновение омикрон-штамма в Китай усложнит проведение зимней Олимпиады

Фото: Li Xin / globallookpress.com

Проникновение на территорию КНР омикрон-штамма COVID-19 может многократно усложнить проведение зимней Олимпиады в Пекине в феврале этого года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

К списку проблем, с которыми столкнулся Китай при подготовке к проведению Олимпиады, помимо дипломатического бойкота от целого ряда государств, добавился и омикрон-штамм, который, предположительно, попал в страну через международную почту.

Инфекционная угроза в виде омикрон-штамма создает дополнительную опасность для посетителей и самих олимпийцев. Также это внесло коррективы в первоначальные планы визита президента России Владимира Путина на церемонию открытия Олимпиады в Пекине.

Теперь Кремль обсуждает с китайскими властями вопрос обеспечения в ходе поездки санитарной безопасности для Путина и сопровождающих его политиков и журналистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что в случае ухудшения санитарной обстановки поездка может быть отменена.

Для противодействия COVID-19 с 22 января власти КНР вводят новый пропускной режим для тех, кто намеревается посетить китайскую столицу. Теперь помимо сертификата о прививке граждане будут обязаны предоставить два отрицательных ПЦР-теста, за 72 и за 48 часов до даты въезда, это правило будет действительно до конца марта.

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Дополнительные меры будут включать в себя многоступенчатую проверку всех приходящих из-за рубежа посылок, а также их обеззараживание. Власти Китая таким образом надеются вернуться к показателям заболеваемости, которые были в стране в декабре прошлого года.

31 декабря 2021-го глава МИД КНР Ван И заявил, что пока Китай и Россия вместе, международный порядок нарушен не будет. Дипломат считает, что отношения между странами являются образцом для всего мира, особенно в сфере борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее также стало известно, что Москва и Пекин в ходе переговоров лидеров двух государств 15 декабря прошлого года обсудили попытки Запада вмешаться в дела других стран и «вбить клин» между российской и китайской сторонами, а также договорились об углублении сотрудничества в торговой и внешнеполитической сфере.

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Дмитрий Сотак
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