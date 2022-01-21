Фигуранта дела об афере с миллионами метро Петербурга взяли под домашний арест

Красногвардейский суд Петербурга поместил под домашний арест владельца компании «Альтернатива» Андрея Ефимова, фигурирующего в деле о крупном мошенничестве, в результате которого был причинен ущерб метрополитену города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу, однако суд решил избрать ему более мягкую меру пресечения. Ее срок определен до 17 марта.

20 января сообщалось о задержании главного инженера службы пожарной безопасности метрополитена Виктора Яковлева и двух его предполагаемых сообщников по подозрению в совершении аферы, в результате которой было похищено 66 миллионов рублей. По данным следствия, в 2017 году администрация метрополитена провела конкурс на независимую оценку пожарных рисков по пяти десяткам адресов, среди которых были вестибюли и подземные сооружения станций, а также поликлиника метрополитена и санаторий «Балтийский берег». В конкурсе участвовали восемь компаний, которые были готовы выполнить работы за 28,5 миллиона рублей, однако Яковлев отклонил все заявки и заключил контракт на 92 миллиона рублей с компанией «Альтернатива».