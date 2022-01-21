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Российского инженера арестовали по делу о многомиллионном мошенничестве

В Петербурге инженера метро взяли под домашний арест по делу об афере на 65,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге главного инженера службы пожарной безопасности метрополитена Виктора Яковлева отправили под домашний арест по делу о мошенничестве на 65,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 21 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Другим фигурантам дела, владельцу компании «Альтернатива» Андрею Ефимову и Ивану Репину, также назначили домашний арест.

По данным следствия, в 2017 году администрация подземки провела конкурс на независимую оценку пожарных рисков по пяти десяткам адресов, среди которых были вестибюли и подземные сооружения станций, а также поликлиника метрополитена и санаторий «Балтийский берег». В конкурсе участвовали восемь компаний, которые были готовы выполнить работы за 28,5 миллиона рублей, однако Яковлев отклонил все заявки и заключил контракт на 92 миллиона рублей с компанией «Альтернатива».

Позже следователи посчитали такую стоимость завышенной и стали подозревать генерального директора фирмы и главного инженера в фальсификации документов.

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Елизавета Новикова
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