Назван продукт для спасения в условиях глобальной катастрофы

Бананоподобное растение Энсета, которая распространена в Эфиопии, может спасти человечество в условиях глобальной катастрофы. К таким выводам пришли британские и эфиопские ученые, сообщает «Би-би-си».

По данным исследований, во время изменения климата Энсета, которую также называют «ложным бананом», может накормить более 100 миллионов человек. Она почти не распространена за пределами Эфиопии — местные жители делают из стеблей и корней кашу и хлеб, однако основные плоды несъедобны.

Специалисты посчитали, что продукт способен повысить продовольственную безопасность, а в условиях глобального потепления и изменения урожайности пригодиться в Кении, Руанде и Уганде.

«У этого растения действительно есть некоторые необычные свойства, которые делают его абсолютно уникальным как культуру. Вы можете посадить его в любое время года, а потом в любое время собрать урожай. К тому же растение многолетнее, вот почему его называют деревом против голода», — заявил доктор наук Джеймс Боррелл из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании.

Ранее глобальное потепление вынудило питаться кактусами и кормом для скота население на Мадагаскаре. Климатические изменения, которые начались в ноябре 2020 года остров стали сильнейшими за 40 лет. По оценкам ООН, у южной части Мадагаскара появилась перспектива первым в мире регионом, в котором климатические изменения вызвали голод.