Выгодную для России идею Евросоюза по газу и атому раскритиковали

Ученые раскритиковали выгодную для России идею Евросоюза (ЕС) по газу и атому. По мнению экспертов, включение этих энергоресурсов в список экологически чистых противоречит целям по сохранению климата, пишет газета Financial Times.

Брюссель нанял группу исследователей для консультации по проекту перечня сфер экономики, инвестиции в которые не навредят климату. Изучившие документ специалисты призвали ЕС отказаться от финансирования атомных электростанций — их не следует считать безопасными для планеты из-за отсутствия мест для захоронения токсичных ядерных отходов в Европе.

Для газовых электростанций ученые посоветовали разработать более строгие ограничения, поскольку их работа зачастую связана с утечками мощного парникового газа метана. До 2030 года безвредными для климата предложили считать ГЭС, выбросы углерода на которых не превышают 100 граммов на киловатт-час. По данным исследователей, имеющиеся в ЕС газовые электростанции превышают допустимый для борьбы с глобальным потеплением лимит эмиссий — для компенсации выбросов на этих предприятиях потребуются установки по улавливанию СO2.

Однако подобные поправки в перечне экологически чистых источников энергии могут спровоцировать разногласия у членов Евросоюза. Поддержать изменения должны Испания, Дания, Австрия и Люксембург, которые ранее уже выступали против признания газа и атома безопасными для планеты. Не одобрит запрет на финансирование атомных электростанций Франция, у которой много ядерных реакторов, а также некоторые страны Восточной и Центральной Европы, полагающиеся на газ из-за недостаточно развитой возобновляемой энергетики.

Ранее от идеи развивать газовые и ядерные проекты экологи призвали отказаться Россию. По оценкам специалистов, гораздо выгоднее будет финансировать в стране возобновляемую энергетику. По словам экологов, дороговизна и низкая скорость ввода мощностей газовых, угольных и атомных электростанций тормозит развитие безопасных для планеты ветряных, солнечных и гидроустановок, которые в короткие сроки могли бы сократить выбросы парниковых газов.