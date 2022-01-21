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Появился снимок упавшего в море F-35

Опубликован снимок британского истребителя F-35B, который подняли со дна моря

Фото: телеграм-канал «ChDambiev»

В сети появились первые снимки британского палубного истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, который подняли со дна Средиземного моря. В ноябре самолет упал с палубы авианосца Queen Elizabeth. На снимок обратил внимание канал ChDambiev в Telegram.

Фотография демонстрирует истребитель, который находится на палубе корабля в перевернутом состоянии. На F-35B выпущено шасси и открыты отсеки для вооружения. Перед подъемом самолет обследовали водолазы.

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Ранее стала известна причина аварии F-35B. При взлете самолета порыв ветра сорвал полиэтиленовый дождевик с одного из моряков на палубе. Дождевик перекрыл воздухозаборник самолета. Из-за этого самолет потерял скорость и упал за борт.

В декабре Великобритания, Италия и США подняли упавший самолет со дна моря. На поиск фрагментов упавшей машины и их извлечение потребовалось три недели.

Британский истребитель упал в Средиземное море 17 ноября во время планового полета. Пилота, который успел катапультироваться, спас экипаж авианосца Queen Elizabeth.

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Даниил Иринин
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