Появился снимок упавшего в море F-35

В сети появились первые снимки британского палубного истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, который подняли со дна Средиземного моря. В ноябре самолет упал с палубы авианосца Queen Elizabeth. На снимок обратил внимание канал ChDambiev в Telegram.

Фотография демонстрирует истребитель, который находится на палубе корабля в перевернутом состоянии. На F-35B выпущено шасси и открыты отсеки для вооружения. Перед подъемом самолет обследовали водолазы.

Ранее стала известна причина аварии F-35B. При взлете самолета порыв ветра сорвал полиэтиленовый дождевик с одного из моряков на палубе. Дождевик перекрыл воздухозаборник самолета. Из-за этого самолет потерял скорость и упал за борт.

В декабре Великобритания, Италия и США подняли упавший самолет со дна моря. На поиск фрагментов упавшей машины и их извлечение потребовалось три недели.

Британский истребитель упал в Средиземное море 17 ноября во время планового полета. Пилота, который успел катапультироваться, спас экипаж авианосца Queen Elizabeth.