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Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии

Президент Путин обсудил с финским лидером Ниинисте Украину и безопасность в Европе

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Между президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Саули Ниинисте состоялся телефонный разговор. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «Известиям».

Песков сообщил, что российский лидер провел переговоры с финским коллегой и обсудил ситуацию вокруг безопасности в Европе и на Украине. Лидеры договорились об углублении двухсторонних контактов между странами.

Ранее в МИД России назвали заявления НАТО о приеме Швеции и Финляндии бесцеремонным давлением на политику этих государств.

17 января финский президент Ниисте провел телефонный разговор со французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и отметили важность диалога с Россией.

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Дмитрий Сотак
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