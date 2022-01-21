Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии

Между президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Саули Ниинисте состоялся телефонный разговор. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «Известиям».

Песков сообщил, что российский лидер провел переговоры с финским коллегой и обсудил ситуацию вокруг безопасности в Европе и на Украине. Лидеры договорились об углублении двухсторонних контактов между странами.

Ранее в МИД России назвали заявления НАТО о приеме Швеции и Финляндии бесцеремонным давлением на политику этих государств.

17 января финский президент Ниисте провел телефонный разговор со французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и отметили важность диалога с Россией.