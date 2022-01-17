Финляндия и Франция обсудили важность диалога с Россией
Президент Финляндии Ниинисте и глава Франции Макрон обсудили важность диалога с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии финского лидера.
Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность в этой связи, а также отметили важность диалога с Россией. «Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений четко был слышен и европейский голос», — говорится в заявлении.
Также президенты Финляндии и Франции обсудили сотрудничество в сфере безопасности в Евросоюзе и «тесное взаимодействие» с США.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскрыл подход, который применяет республика в отношениях с Россией. По его словам, Париж выступает за сочетание диалога и сдерживания.