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Во Франции раскрыли подход в отношениях с Россией

Глава МИД Франции Ле Дриан: в отношениях с РФ Париж сочетает диалог и сдерживание

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскрыл подход, который применяет республика в отношениях с Россией. По его словам, Париж выступает за сочетание диалога и сдерживания. Об этом он написал в Twitter по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«В подходе к России мы разделяем три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», — написал Ле Дриан.

В ходе беседы министры также обсудили ситуацию на Украине и «общие приоритеты», в частности Иран, ситуацию в африканском регионе Сахель и Ливию.

Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что отношения России и США могут улучшиться, если обе стороны будут придерживаться принципа стабильности. Она сравнила взаимодействие стран с поговоркой про пудинг — the proof of the pudding is in the eating («чтобы судить о пудинге, надо его отведать»). Иными словами, политик считает, что о намерениях Москвы лучше всего скажут конкретные действия в рамках отношений с Вашингтоном, а не слова Путина.

Марина Совина
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