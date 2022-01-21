Немецкий политик призвала срочно сертифицировать «Северный поток-2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейший запуск «Северного потока-2», она обратилась к Берлину на приеме Восточного комитета немецкой экономики, пишет Zeit.

Политик призвала сертифицировать газопровод в ближайшее время. Берлин должен построить с Москвой «критический диалог и экономическое взаимодействие», считает она. «Я твердо убеждена, что ФРГ срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», — подчеркнула Швезиг.

Премьер федеральной земли объяснила, что поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре также призвал ускорить сертификацию газопровода. Депутат отметил, что «Северный поток-2» всегда был и остается прежде всего экономическим и энергетическим проектом, использование которого в качестве орудия для достижения геополитических целей неправильно.