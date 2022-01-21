В Германии за сутки выявили рекордное число заражений COVID-19

В Германии выявили более 140 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки, что стало рекордом в стране за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Всего коронавирус нашли у 140 160 человек. Вырос и семидневный показатель распространения инфекции среди населения (число случаев заражения в течение недели на 100 тысяч человек — прим. «Ленты.ру»). Он достиг рекордного значения в 706,3 случая. Еще месяц назад показатель находился на отметке 306,4 случая. Индикатор госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней составил 3,56 случая.

Резкий рост числа заразившихся в ФРГ предсказывали еще 16 января. Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что замедлить распространение инфекции можно только с помощью ограничений и вакцинации.

Ранее на фоне стремительного роста числа зараженных новым омикрон-штаммом в Германии приняли новые правила посещения общественных мер. Теперь жителям страны необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о бустерной вакцинации, а также быть привитым или переболевшим, чтобы попасть в заведения общепита.