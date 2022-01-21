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Байден рассказал о «настоящей гонке» в мире

Президент США Байден заявил о «настоящей гонке» между демократиями и автократиями в мире
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Джо Байден выступил на онлайн-мероприятии Национального комитета Демократической партии. Он рассказал о состоянии демократических и авторитарных режимов на данный момент, сообщает ТАСС.

Байден заявил о «настоящей гонке» между демократиями и автократиями в современном мире. Он подчеркнул, что лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин, а также другие главы государств верят в несоответствие демократий 21 веку. Байден объяснил такое мнение быстрыми изменениями, которые не позволяют «выработать консенсус из-за нехватки времени», однако «автократии могут просто сделать это».

«Мы продемонстрируем, что демократия — это единственный путь. <...> Я говорю каждому мировому лидеру, что ставка против американского народа никогда не была хорошей», — предупредил президент США.

Ранее Байден упрекнул авторитарные государства в оправдании репрессивных практик. Такие режимы пытаются «разжечь пламя социального раскола и политической поляризации».

Марина Совина
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