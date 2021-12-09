Байден упрекнул авторитарные государства в оправдании репрессивных практик

Авторитарные государства стремятся к укреплению собственной власти, ее экспорту и расширению за счет внешнего давления на другие страны. Об этом в ходе «Саммита за демократию» заявил президент США Джо Байден и упрекнул автократии в оправдании репрессивных практик как более «эффективного» способа решения современных проблем. Запись доступна на YouTube-канале Fox News.

По мнению американского лидера, авторитарные режимы «стремятся разжечь пламя социального раскола и политической поляризации». Он отметил, что самым тревожным является провоцирование автократиями «роста недовольства людей по всему миру демократическими правительствами, которые, по их мнению, не справляются с удовлетворением их потребностей». «На мой взгляд, это определяющий вызов нашего времени», — заключил Байден.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «Саммит за демократию» идеологизированной массовкой. Она обвинила США в стремлении обозначить своих и чужих и намерении создать новые разделительные линии в международном сообществе. По словам дипломата, Соединенные Штаты, желая активизировать глобальный диалог между правительствами и гражданским обществом, фактически создают «диалог для избранных».

24 ноября Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай, Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.