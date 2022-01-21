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Google выпустит новые умные очки

Google намерена выпустить умные очки с дополненной реальностью в 2024 году

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Google начала работу над очками дополненной реальности. Об этом сообщает издание The Verge.

Источники в корпорации рассказали журналистам, что в компании запущен проект Project Iris, в рамках которого Google намерена выпустить очки с дополненной реальностью. Устройство будет рассчитано на работу с метавселенными и конкурировать с похожими девайсами от Meta и Apple. Разработка гаджета находится на ранней стадии, устройство должны выпустить не раньше 2024 года.

Как рассказали инсайдеры, сейчас прототип гарнитуры дополненной реальности внешне напоминает горнолыжные очки. Аппарат базируется на собственном процессоре Google и имеет встроенный аккумулятор. Устройство получило внешние камеры для захвата изображения и дисплеи, которые проецируют картинку на пользователя.

Над проектом работают около 300 сотрудников, в ближайшее время команду пополнят еще 100 специалистов. С брендом умных очков еще не определились, но девайс, вероятно, не назовут Google Glass, так как компания все еще выпускает данный продукт.

Google Glass — гарнитура дополненной реальности, которая вышла на массовый рынок в 2014 году. В настоящий момент гаджет позиционируется как устройство для корпоративных пользователей.

Судя по слухам, над собственными очками смешанной реальности работает Apple. Девайс, который должен получить несколько производительных процессоров, может выйти в 2022 году.

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Андрей Ставицкий
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