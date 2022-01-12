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Предсказана огромная мощь VR-шлема Apple

Инсайдер Мин-Чи Ко: VR-гарнитура Apple будет мощнее компьютера MacBook Pro

Изображение: AppleInsider

Устройство дополненной и виртуальной реальности от Apple опередит профессиональные компьютеры по производительности. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты ссылаются на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко. Специалист выяснил, что запланированная гарнитура дополненной и виртуальной реальности (AR / VR) будет комплектоваться тем же зарядным адаптером мощностью 96 ватт, что и новые MacBook Pro.

Источники Мин-Чи Ко сообщили, что устройство будет иметь как минимум два процессора, созданных по четырехнанометровому и пятинанометровому техпроцессу. На основе утечек специалист предсказал, что новый девайс будет превосходить по производительности новые компьютеры Apple. Учитывая ожидаемую огромную вычислительную мощность, Ко уверен, что VR-шлем от американской компании будет опережать по многим параметрам конкурентные девайсы.

Также инсайдер заметил, что в ближайшие годы поставки нового устройства будут расти. Специалист прогнозирует, что в 2023 году Apple отправит на рынок три миллиона гарнитур AR / VR, в 2024 году — 8-10 миллионов штук, в 2025 году — до 20 миллионов единиц. Анонс девайса может состоятся в 2022 году.

В начале января специалисты Display Supply Chain Consultants сообщили, что первый VR-шлем от Apple получит «инновационную конфигурацию». Ожидается, что устройство будет стоить несколько тысяч долларов.

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Андрей Ставицкий
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