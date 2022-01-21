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Члены ограбившей на миллионы перевозчиков денег на Урале банды пойдут под суд

Совершившая налеты на перевозчиков денег в аэропорту Екатеринбурга банда пойдет под суд

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Члены ограбившей на 88 миллионов рублей перевозчиков денег на Урале банды пойдут под суд. Об этом в пятницу, 21 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

По версии следствия, группировка действовала с мая 2017 года по октябрь 2020 года на территории Екатеринбурга. За это время было спланировано и совершено восемь разбойных нападений. Самыми резонансными были налеты на перевозчиков денег, которых атаковали прямо в аэропорту Кольцово. Добычей преступников стали 20 миллионов рублей и 37 миллионов рублей.

Сыщики провели задержание группировки в октябре 2020 года, после успешного задержания одного из ее лидеров. 24 декабря суд в особом порядке рассмотрел дело и вынес приговор самому известному члену банды, получившему в СМИ прозвище «супергангстер», Рагибу Гусейнову. Он получил восемь лет лишения свободы.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, трое малолетних детей и занятие благотворительностью — он перечислял деньги детским домам, что подтверждают их благодарственные письма.

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Владимир Седов
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